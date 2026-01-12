Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
Покинувший российский рынок автоконцерн Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.
Это позволяет компании производить и продавать автомобили, а также запчасти для них на территории России.
Немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и поставки в Россию в марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине.
Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков 10 сентября. Они относятся к двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – № 12 и № 37. К 12-му классу относятся автомобили и двигатели, к 37-му – различные услуги по ремонту и чистке.