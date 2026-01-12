Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России

Ведомости

Покинувший российский рынок автоконцерн Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента. 

Это позволяет компании производить и продавать автомобили, а также запчасти для них на территории России.

Немецкая компания остановила выпуск машин в Подмосковье и поставки в Россию в марте 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине.

Mercedes-Benz подал заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков 10 сентября. Они относятся к двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – № 12 и № 37. К 12-му классу относятся автомобили и двигатели, к 37-му – различные услуги по ремонту и чистке.

Гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин в интервью соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что в возвращении немецкого автопроизводителя в Россию вряд ли есть необходимость.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь