Lamborghini продала рекордное количество автомобилей в 2025 году

В декабря стало известно, что продажи люксовых автомобилей в России за 11 месяцев 2025 г. увеличились на 28% в сравнении с тем же периодом 2024 г. В этом сегменте было реализовано 638 машин за этот период. Наиболее востребованными брендами стали Rolls-Royce – 205 единиц, Bentley – 184 шт. и Lamborghini – 143 автомобиля.