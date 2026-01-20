Lamborghini продала рекордное количество автомобилей в 2025 году
Производитель автомобилей Lamborghini поставил 10 747 автомобилей по всему миру за 2025 г., что стало рекордным показателем за всю историю, передает Reuters.
По данным агентства, лидирующими регионами по поставкам стали страны Европы, Ближнего Востока и Африки, куда было направлено 4650 автомобилей. Следующие позиции заняли Америка (3347 машин) и Азиатско-Тихоокеанский регион (2750). По словам генерального директора Lamborghini Стефана Винкельманна, этот рекорд подтвердил способность компании выделиться на фоне сложной ситуации в мире.
В декабря стало известно, что продажи люксовых автомобилей в России за 11 месяцев 2025 г. увеличились на 28% в сравнении с тем же периодом 2024 г. В этом сегменте было реализовано 638 машин за этот период. Наиболее востребованными брендами стали Rolls-Royce – 205 единиц, Bentley – 184 шт. и Lamborghini – 143 автомобиля.