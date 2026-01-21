Никитин: ручное управление автомобилем через 20 лет станет экзотикой
Ручное управление автомобилем в России через 20 лет станет экзотикой, сопоставимой с поездками верхом на лошади. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин, комментируя развитие беспилотных автомобилей.
«Лет через 20 ручное управление автомобилем будет такой же экзотикой, как поездки верхом. Скорее всего это будет, но на полигонах на каких-то, в удовольствие», – сказал Никитин на коллегии Минтранса по науке (цитата по ТАСС).
Он добавил, что сегодня езда верхом сохранилась как спорт, но в городах так никто не делает.
По словам министра, дорожная инфраструктура должна превратиться в «цифровую матрицу», с которой будут взаимодействовать транспортные средства. Никитин считает, что по РФ будут ездить беспилотные грузовики, беспилотные автомобили, беспилотный общественный транспорт.
1 октября сообщалось, что Минтранс подготовил проект закона, регулирующий правила эксплуатации и зоны ответственности в сфере беспилотного транспорта. Источник, близкий к ведомству, подтверждал «Ведомостям» подлинность документа. В новой редакции предлагается возлагать ответственность за вред при ДТП на изготовителя транспортного средства, если причиной стало нарушение ПДД самим беспилотным автомобилем. Владелец ВАТС будет признан ответственным, если нарушил требования руководства по эксплуатации или без разрешения производителя внес изменения в конструкцию транспортного средства.