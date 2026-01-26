Продажи новых люксовых машин в России выросли на 22% в 2025 году

Рынок новых люксовых автомобилей в России демонстрирует устойчивый рост с 2023 г. Тогда продажи машин в указанном сегменте увеличились на 30% и достигли 447 единиц. В 2024 г. они выросли на 27% до 586 штук. При этом рынок люксовых автомобилей по-прежнему отстает от уровня 2021 г., когда была реализована 931 машина.