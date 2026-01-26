Продажи новых люксовых машин в России выросли на 22% в 2025 году
Продажи новых люксовых автомобилей в России в 2025 г. увеличились на 22% относительно 2024 г. и достигли 695 машин. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».
Наиболее востребованным брендом в этом сегменте рынка стал Rolls-Royce с продажами 225 автомобилей. Лидер люксового сегмента в 2023–2024 гг. Bentley опустился на вторую строчку рейтинга (198 машин). Третье место занял Lamborghini (159 единиц). В прошлом году также было продано 73 Ferrari, 25 – Aston Martin и 15 – Maserati.
Сильнее всего за год выросли продажи Aston Martin (в 2,3 раза), Ferrari (+59%), Rolls-Royce (+48%), Bentley (+13%) и Lamborghini (+6%). Продажи Maserati упали на 57%.
Лидером модельного рейтинга люксового сегмента в 2025 г. стал внедорожник Rolls-Royce Cullinan (156 проданных автомобилей), второе место занял кроссовер Lamborghini Urus (138 машин), третье – внедорожник Bentley Bentayga (88 единиц).
Рынок новых люксовых автомобилей в России демонстрирует устойчивый рост с 2023 г. Тогда продажи машин в указанном сегменте увеличились на 30% и достигли 447 единиц. В 2024 г. они выросли на 27% до 586 штук. При этом рынок люксовых автомобилей по-прежнему отстает от уровня 2021 г., когда была реализована 931 машина.