Казахстан готовит повышение утильсбора на автомобили из РФ

В России с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Они предусматривают дополнительные показатели для легковых автомобилей: базовая ставка формируется с учетом типа и объема двигателя, а его мощность влияет на коэффициент по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты сохраняются для машин мощностью до 160 л. с., которые физические лица ввозят для личного пользования. Изначально изменения должны были начать действовать с 1 ноября, но Минпромторг перенес срок вступления норм в силу из-за возможных задержек в поставках автомобилей.