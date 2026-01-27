Казахстан готовит повышение утильсбора на автомобили из РФ
Казахстан планирует увеличить утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России и Белоруссии. Это следует из проекта приказа министерства экологии и природных ресурсов республики.
Изменения предлагается внести в приказ от 2 ноября 2021 г. № 448, которым утверждена методика расчета утильсбора.
В документе говорится, что инициатива направлена на устранение дисбаланса в размере платежа между Казахстаном, Россией и Белоруссией, а также на создание равных условий для выхода автомобилей казахстанского производства на рынки стран ЕАЭС.
Новые правила предполагается распространить на легковые и грузовые автомобили категории M1, самоходные шасси категорий N1, N2 и N3 (за исключением коммунально-уборочных машин категории X), а также транспорт категорий M2 и M3, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий более восьми мест помимо водительского. В перечень также вошли тракторы мощностью свыше 60 л. с., зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Повышение утильсбора не затронет квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы и трициклы.
Сообщается, что публичное обсуждение проекта приказа продлится до 3 февраля 2026 г.
В России с 1 декабря вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Они предусматривают дополнительные показатели для легковых автомобилей: базовая ставка формируется с учетом типа и объема двигателя, а его мощность влияет на коэффициент по прогрессивной шкале. Льготные коэффициенты сохраняются для машин мощностью до 160 л. с., которые физические лица ввозят для личного пользования. Изначально изменения должны были начать действовать с 1 ноября, но Минпромторг перенес срок вступления норм в силу из-за возможных задержек в поставках автомобилей.