«Соллерс» собирается вложить в развитие УАЗа более 12 млрд рублей

Ведомости

«Соллерс» собирается вложить более 12 млрд руб. в развитие Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) в ближайшие два года. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Русских заверил, что власти окажут необходимое содействие по реализации инвестпрограммы. По его словам, УАЗ вносит значительный вклад в экономику Ульяновской области. На заводе трудятся около 5000 местных жителей.

За 2026-2027 гг. на УАЗе планируется запустить производство компонентов систем безопасности, прессовую линию по штамповке кузовов, производство нового внедорожника Sollers S9, окрасочный комплекс, а также участки сварки деталей для линейки пикапов и внедорожников Sollers. Один из них уже запущен.

12 декабря 2025 г. генеральный директор и совладелец «Соллерса» Николай Соболев заявил, что общий объем инвестиций группы составит более 35 млрд руб. в 2022-2028 гг. Из них около 19 млрд руб. уже вложено. Топ-менеджер допустил, что 35 млрд руб. не окончательная оценка и сумма может быть пересмотрена в большую сторону.

Соболев уточнил, что в 2026 г. «Соллерс» инвестирует около 5–6 млрд руб., или порядка 40% от оставшегося плана по инвестпрограмме до 2028 г. Средства будут направлены на развитие проектов по повышению локализации автомобилей, в частности на площадке УАЗа, и на запуск производства новых машин.

