«Соллерс» собирается вложить в развитие УАЗа более 12 млрд рублей

Соболев уточнил, что в 2026 г. «Соллерс» инвестирует около 5–6 млрд руб., или порядка 40% от оставшегося плана по инвестпрограмме до 2028 г. Средства будут направлены на развитие проектов по повышению локализации автомобилей, в частности на площадке УАЗа, и на запуск производства новых машин.