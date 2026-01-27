Продажи электромобилей в ЕС впервые превысили продажи бензиновых авто
Продажи электрических автомобилей в Европейском союзе (ЕС) в декабре 2025 г. впервые превысили продажи автомобилей, работающих только на бензине. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), пишет Reuters.
В прошлом месяце на электромобили пришлось 22,6% новых регистраций в ЕС, тогда как доля бензиновых авто составила 22,5%. При этом наибольшую долю рынка сохраняют гибриды (включая подключаемые) – 44%. Общий объем продаж в ЕС в декабре вырос на 5,8% до почти 1 млн автомобилей, достигнув максимальных показателей за пять лет, хотя они остаются ниже доковидного уровня.
Аналитики отмечают, что снижение доли классических бензиновых автомобилей отчасти связано с их переклассификацией в «мягкие гибриды», которые оснащены бензиновым двигателем и незначительно снижают выбросы. Независимый аналитик Маттиас Шмидт прогнозирует, что электромобили полностью вытеснят модели на бензине примерно через пять лет.
Рост происходит на фоне усиления конкуренции с китайскими брендами, такими как BYD (продажи которого в Европе в декабре выросли на 229,7%), и несмотря на смягчение Евросоюзом ранее запланированного запрета на продажу новых автомобилей на бензине с 2035 г. Европейские производители, включая Volkswagen и BMW, активно выводят новые модели электромобилей, а страны внедряют стимулирующие схемы.
Генеральный секретарь Европейской ассоциации электромобилей Крис Херон выразил уверенность, что рост продаж электромобилей в Европе продолжится и в 2026 г.
20 января «Ведомости» писали, что в России в 2025 г. было продано 12 542 электромобиля, что на 30% меньше по сравнению с 2024 г. Наиболее популярным брендом на российском рынке остается премиальный китайский Zeekr – 3005 проданных электромобилей. Но реализация машин этой марки сократилась в годовом выражении в 1,6 раза, а доля рынка Zeekr – с 43 до 24%.