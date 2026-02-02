Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Hyundai Motor не стала выкупать свой бывший завод в Петербурге

Ведомости

Южнокорейская Hyundai Motor не воспользовалась правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

Представители Hyundai подчеркнули, что компания продолжает проводить гарантийное обслуживание и оказывать услуги для ранее проданных автомобилей.

Hyundai продал завод в Петербурге в конце 2023 г. компании «Арт-финанс» (структура AGR Automotive Group). Соглашение предусматривало право Hyundai на обратный выкуп актива в течение двух лет.

Бывший завод Hyundai после выкупа был переименован в «Автомобильный завод АГР». В феврале 2024 г. там запустили производство автомобилей Solaris. По итогам 11 месяцев 2025 г. на площадке реализовали 31 424 автомобилей Solaris, что в 2,4 раза больше относительно аналогичного периода 2024 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь