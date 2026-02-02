Hyundai Motor не стала выкупать свой бывший завод в Петербурге

Бывший завод Hyundai после выкупа был переименован в «Автомобильный завод АГР». В феврале 2024 г. там запустили производство автомобилей Solaris. По итогам 11 месяцев 2025 г. на площадке реализовали 31 424 автомобилей Solaris, что в 2,4 раза больше относительно аналогичного периода 2024 г.