Средняя стоимость китайской машины выросла на 3% в январе

Средняя стоимость нового автомобиля китайских брендов, официально представленных в России, в январе увеличилась на 3% относительно декабря 2025 г. и достигла 3,94 млн руб., следует из исследования «Авто.ру бизнес».

Аналитики связали повышение цен на китайские машины с традиционной индексацией в начале года и корректировкой ставок утилизационного сбора. В то же время средняя стоимость нового российского автомобиля составила 2,03 млн руб., а объем предложения отечественных марок машин вырос на 11%.

В январе заметнее всего подешевели Lada Aura (-6,5% до 2,55 млн руб.), Lada Largus (-2% до 1,85 млн руб.) и Exeed LX (-1,5% до 3,21 млн руб.). 

20 января директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что по итогам 2025 г. в России было продано 769 500 машин, выпущенных в Китае (-23%). Из них 710 000 легковых автомобилей (-22%), 51 800 грузовых (-39%) и 6700 LCV (+25%).

В прошлом году китайский автопром произвел и продал 34,4 млн машин. Это на 9% больше, чем в 2024 г. Почти 80% от суммарного объема было реализовано на внутреннем рынке – 27,3 млн единиц (+7%). Более 20% из общего объема выпущенных в КНР автомобилей пошло на экспорт (7,1 млн единиц). Экспорт увеличился на 21%.

