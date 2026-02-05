Средняя стоимость китайской машины выросла на 3% в январе

В прошлом году китайский автопром произвел и продал 34,4 млн машин. Это на 9% больше, чем в 2024 г. Почти 80% от суммарного объема было реализовано на внутреннем рынке – 27,3 млн единиц (+7%). Более 20% из общего объема выпущенных в КНР автомобилей пошло на экспорт (7,1 млн единиц). Экспорт увеличился на 21%.