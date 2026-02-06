Спрос на каршеринг увеличился на 10% в 2025 году
Спрос на услуги каршеринга по всей России вырос на 10% в 2025 г. Средний чек увеличился на 12% и достиг 629 руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Аналитики уточнили, что продажи в сегменте возросли на 22%. По данным Росстата, за 10 месяцев прошлого года россияне потратили на услуги каршеринга 63,8 млрд руб. (+11,5% г/г). В целом рынок аренды и лизинга машин за указанный период вырос на 12,4% до 81,3 млрд руб.
Рост спроса на каршеринг подтвердили операторы таких услуг. Совокупный пробег автомобилей «Ситидрайва» в 2025 г. вырос на 15,6% и составил 577,8 млн км. Чистое время аренды превысило 27,8 млн часов. В «Яндекс.Драйве» заявили, что количество поездок в III квартале прошлого года увеличилось на 31%. В BelkaCar число поездок достигло 10 млн в год. В то же время в «Делимобиле» пользователи за год проехали 1,8 млрд минут, что на 7% меньше, чем годом ранее.
В «Платформе ОФД» указали, что в 2025 г. основной вклад в продажи каршеринга обеспечили инфляционно-ценовой фактор, расширение сервиса операторов в регионы и рост платного парковочного места. «Яндекс.Драйв» расширил географию присутствия вдвое и стал работать в Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске, Калининграде, «Делимобиль» – в Ярославле, Краснодаре и Челябинске.
Для экспансии в новые регионы операторы каршеринга пополняют автопарк. За 2025 г. парк «Ситидрайва» вырос на 6% и достиг 20 000 автомобилей, у «Яндекс.Драйва» – на 27% до 12 500. При этом у «Делимобиля» автопарк снизился на 12% и сейчас составляет 27 900 машин. Это произошло из-за роста продаж автомобилей, завершивших эксплуатацию в сервисе.
5 февраля «Делимобиль» опубликовал прогноз, согласно которому по результатам 2025 г. выручка сервиса каршеринга вырастет на 11% относительно 2024 г. до 30,84 млрд руб. Ожидается, что за прошлый год EBITDA компании составит 6,2 млрд руб., показатель чистый долг / EBITDA не превысит 4,8х, а чистый убыток достигнет 3,7 млрд руб.