Спрос на каршеринг увеличился на 10% в 2025 году

Рост спроса на каршеринг подтвердили операторы таких услуг. Совокупный пробег автомобилей «Ситидрайва» в 2025 г. вырос на 15,6% и составил 577,8 млн км. Чистое время аренды превысило 27,8 млн часов. В «Яндекс.Драйве» заявили, что количество поездок в III квартале прошлого года увеличилось на 31%. В BelkaCar число поездок достигло 10 млн в год. В то же время в «Делимобиле» пользователи за год проехали 1,8 млрд минут, что на 7% меньше, чем годом ранее.