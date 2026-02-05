«Делимобиль» ожидает рост выручки на 11% в 2025 году
«Делимобиль» прогнозирует, что по результатам 2025 г. выручка сервиса каршеринга вырастет на 11% по сравнению с 2024 г. до 30,84 млрд руб.
Ожидается, что по итогам прошлого года EBITDA сервиса составит 6,2 млрд руб., показатель чистый долг/EBITDA не превысит 4,8х, а чистый убыток достигнет 3,7 млрд руб.
Автопарк «Делимобиля» в конце 2025 г. снизился на 12% и составил 28 000 автомобилей. В то же время компания увеличила продажи машин, завершивших эксплуатацию, на 364% до 3600 единиц. Число зарегистрированных пользователей выросло на 15% и достигло 13 млн человек. Ежемесячное количество активных пользователей осталось на уровне 2024 г. и составило 600 000 человек.
При этом спрос на услуги сервиса значительно превышал предложение. Препятствиями для полного удовлетворения спроса стали ограничения в работе геолокационных сервисов и интернета, а также переход к каршерингу комфорт класса.
«Делимобиль» за год заработал в Ярославле, Краснодаре и Челябинске. Он представлен в 16 из 36 крупных российских городов с населением более 500 000 человек. Проникновение каршеринга в стране составляет около 3% в терминах пользователей (4,4 млн пользователей от 146 млн населения) относительно предельного уровня, который оценивается в 25%, и порядка 0,2% в терминах автопарка (80 000 машин каршеринга от 50 млн личных автомобилей).
В компании также сообщили о планах менеджмента вынести на совет директоров вопрос о выкупе облигаций с рынка.
22 августа 2025 г. «Каршеринг Руссия», которому принадлежит бренд «Делимобиль», представил результаты по МФСО за первое полугодие прошлого года. Чистый убыток составил 1,9 млрд руб. по сравнению с 523 млн руб. чистой прибыли за аналогичный период 2024 г. Финансовые расходы увеличились на 54% и достигли 3,1 млрд руб. Выручка «Делимобиля» выросла на 16% до 14,7 млрд руб.