«Делимобиль» ожидает рост выручки на 11% в 2025 году

«Делимобиль» за год заработал в Ярославле, Краснодаре и Челябинске. Он представлен в 16 из 36 крупных российских городов с населением более 500 000 человек. Проникновение каршеринга в стране составляет около 3% в терминах пользователей (4,4 млн пользователей от 146 млн населения) относительно предельного уровня, который оценивается в 25%, и порядка 0,2% в терминах автопарка (80 000 машин каршеринга от 50 млн личных автомобилей).