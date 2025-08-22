Чистый убыток «Делимобиля» в первом полугодии составил 1,9 млрд рублей

Выручка «Делимобиля» за первое полугодие увеличилась на 16% год к году до 14,7 млрд руб. При этом выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 12% до 11,8 млрд руб. Прочая выручка составила 363 млн руб. по сравнению с 29 млн руб. за первое полугодие 2024 г. Согласно отчету, на выручку в основном повлияли одноразовые факторы. Себестоимость выросла из-за завершения цикла выстраивания операционной инфраструктуры. Финансовые расходы увеличились по причине высокого уровня ключевой ставки, объяснили в компании.