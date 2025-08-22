Чистый убыток «Делимобиля» в первом полугодии составил 1,9 млрд рублей
Чистый убыток ПАО «Каршеринг Руссия», которому принадлежит бренд «Делимобиль», по МФСО за первое полугодие составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. чистой прибыли в первом полугодии 2024 г., следует из данных отчета компании.
Финансовые расходы выросли на 54% год к году до 3,1 млрд руб. Долговой портфель составил 30,9 млрд руб. – в сравнении с 31,4 млрд руб. на конец 2024 г. Лизинговый портфель не увеличился, так как компания использовала партнерскую схему для роста количества автомобилей в автопарке.
Выручка «Делимобиля» за первое полугодие увеличилась на 16% год к году до 14,7 млрд руб. При этом выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 12% до 11,8 млрд руб. Прочая выручка составила 363 млн руб. по сравнению с 29 млн руб. за первое полугодие 2024 г. Согласно отчету, на выручку в основном повлияли одноразовые факторы. Себестоимость выросла из-за завершения цикла выстраивания операционной инфраструктуры. Финансовые расходы увеличились по причине высокого уровня ключевой ставки, объяснили в компании.
2 июня совет директоров сервиса каршеринга «Делимобиль» одобрил проведение обратного выкупа акций на рынке (buyback) в целях реализации программы долгосрочной мотивации работников компании. Максимальный размер средств программы обратного выкупа акций может составить 600 млн руб. Ее фактический размер будет зависеть от нескольких факторов, включая денежную позицию компании, цену акций и выполнение менеджментом и сотрудниками ключевых показателей эффективности в рамках действующей долгосрочной мотивационной программы.