СД «Делимобиля» одобрил проведение buyback

В марте «Делимобиль» представил финансовые результаты за 2024 г. Выручка сервиса по МСФО по итогам предыдущего года выросла на 34% и составила 27,9 млрд руб. На фоне популярности каршеринга и повышенного спроса на услуги компания нарастила автопарк до 31 700 автомобилей и расширила географию присутствия до 13 городов. Показатель EBITDA сократился на 10% до 5,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 21% по сравнению с 31% в 2023 г. Чистая прибыль сервиса достигла 8 млн руб.