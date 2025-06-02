СД «Делимобиля» одобрил проведение buyback
Совет директоров сервиса каршеринга «Делимобиль» одобрил проведение обратного выкупа акций на рынке (buyback) в целях реализации программы долгосрочной мотивации работников компании. Об этом сообщается на сайте компании.
Максимальный размер средств программы обратного выкупа акций может составить 600 млн руб. Ее фактический размер будет зависеть от нескольких факторов, включая денежную позицию компании, цену акций и выполнение менеджментом и сотрудниками ключевых показателей эффективности в рамках действующей долгосрочной мотивационной программы.
В компании указали, что с учетом ведущих позиций сервиса на российском рынке каршеринга и стабильно высокого роста бизнеса за последние годы менеджмент считает, что справедливая стоимость «Делимобиля» сильно превышает текущую рыночную капитализацию. Это подтверждает целесообразность возврата капитала акционерам через выкуп акций с рынка.
В марте «Делимобиль» представил финансовые результаты за 2024 г. Выручка сервиса по МСФО по итогам предыдущего года выросла на 34% и составила 27,9 млрд руб. На фоне популярности каршеринга и повышенного спроса на услуги компания нарастила автопарк до 31 700 автомобилей и расширила географию присутствия до 13 городов. Показатель EBITDA сократился на 10% до 5,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 21% по сравнению с 31% в 2023 г. Чистая прибыль сервиса достигла 8 млн руб.