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СД «Делимобиля» одобрил проведение buyback

Ведомости

Совет директоров сервиса каршеринга «Делимобиль» одобрил проведение обратного выкупа акций на рынке (buyback) в целях реализации программы долгосрочной мотивации работников компании. Об этом сообщается на сайте компании.

Максимальный размер средств программы обратного выкупа акций может составить 600 млн руб. Ее фактический размер будет зависеть от нескольких факторов, включая денежную позицию компании, цену акций и выполнение менеджментом и сотрудниками ключевых показателей эффективности в рамках действующей долгосрочной мотивационной программы.

В компании указали, что с учетом ведущих позиций сервиса на российском рынке каршеринга и стабильно высокого роста бизнеса за последние годы менеджмент считает, что справедливая стоимость «Делимобиля» сильно превышает текущую рыночную капитализацию. Это подтверждает целесообразность возврата капитала акционерам через выкуп акций с рынка.

В марте «Делимобиль» представил финансовые результаты за 2024 г. Выручка сервиса по МСФО по итогам предыдущего года выросла на 34% и составила 27,9 млрд руб. На фоне популярности каршеринга и повышенного спроса на услуги компания нарастила автопарк до 31 700 автомобилей и расширила географию присутствия до 13 городов. Показатель EBITDA сократился на 10% до 5,8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 21% по сравнению с 31% в 2023 г. Чистая прибыль сервиса достигла 8 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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