Россияне купили рекордные 15 200 подержанных электромобилей в 2025 году

19 января директор «Автостата» Сергей Целиков объявил, что в прошлом году в России было продано 12 542 новых электромобиля, что на 30% меньше относительно года ранее. В 2024 г. продажи электромобилей в стране достигли рекордного показателя в 17 805 единиц, что на 26,4% больше результата 2023 г.