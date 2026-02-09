Газета
Главная / Авто /

Россияне купили рекордные 15 200 подержанных электромобилей в 2025 году

Ведомости

Граждане России приобрели рекордные 15 200 электромобилей с пробегом в 2025 г. Это на 24% больше, чем в 2024 г. Об этом сообщил «Автостат».

Лидером марочного рейтинга остался Nissan с долей в 34,4% (5200 единиц). Второе место занял Zeekr (14,5%, 2200 автомобилей), третье – Tesla (1800 машин). Среди моделей самым популярным на вторичном рынке электромобилей стал Nissan Leafс с продажами 5100 автомобилей. В тройку лидеров также вошли Zeekr 001 (1500 единиц) и Tesla Model 3 (800).

По данным аналитического агентства, в прошлом году на вторичном рынке электромобилей в России было представлено более 80 различных брендов. В 2021 г. их было менее 35.

19 января директор «Автостата» Сергей Целиков объявил, что в прошлом году в России было продано 12 542 новых электромобиля, что на 30% меньше относительно года ранее. В 2024 г. продажи электромобилей в стране достигли рекордного показателя в 17 805 единиц, что на 26,4% больше результата 2023 г.

Директор группы по обслуживанию компаний автопрома ДРТ Александр Васильев пояснил, что причины снижения продаж новых электрокаров сходны с теми, что влияют на автомобильный рынок в целом. По словам эксперта, это прежде всего высокая ключевая ставка Банка России и, как следствие, дорогие кредиты, а также повышение утилизационного сбора и изменение методики его расчета.

