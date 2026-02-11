Газета
Авто

Алиханов: доля отечественных автомобилей на рынке РФ выросла до 56%

Ведомости

Доля российских автомобилей на внутреннем рынке в 2025 г. выросла с 45% до 56%. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передают «РИА Новости».

По словам министра, росту отечественной доли способствовали индексация утилизационного сбора и изменение механизма его расчета для легкового сегмента, введенные в декабре 2025 г.

Алиханов также отметил, что сейчас основной акцент делается на расширении предложения новых моделей – как российских брендов, так и локализованных иностранных производителей.

3 февраля «Коммерсантъ» писал, что продажи новых автомобилей и машин с пробегом в лизинг по итогам 2025 г. упали на 32,9% и составили 301 200 единиц.

