Лизинг автомобилей снизился на 32,9% в 2025 году
Продажи новых автомобилей и машин с пробегом в лизинг по итогам 2025 г. упали на 32,9% и составили 301 200 единиц. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Газпромбанк Автолизинга» и Национального агентства промышленной информации.
Лизинг в сегменте новых автомобилей сократился на 42,2% до 216 900 единиц. Максимальная отрицательная динамика фиксируется по прицепам (-68,3%) и грузовикам (-66,3%). Затем идут легкий коммерческий транспорт (-29,2%), легковые машины (-33,6%) и автобусы (-15,2%). В то же время по подержанным автомобилям отмечен рост лизинговых продаж на 14,6% до 84 300 единиц, что несколько компенсировало спад рынка в целом, указали эксперты. Наибольший прирост показали легковые машины (18,8%), легкие коммерческие (14,9%) и автобусы (14,2%).
Согласно исследованию, 54,9% из общего объема выданных в лизинг новых и подержанных машин в прошлом году пришлась на легковые автомобили. Это на 4,8 процентного пункта (п. п.) выше показателей 2024 г. Второе место занимают грузовики с долей 17,9% (-4,8 п. п.). На третьем месте находятся легкие коммерческие автомобили, чья доля увеличилась на 1,8 п. п. и достигла 17,1%.
В структуре лизинга корпоративных продаж новых машин 62,6% также занял легковой сегмент. На вторую строчку опустился лидер предыдущего года – грузовые машины с долей 45,3%.
По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), рынок легковых и легких коммерческих автомобилей России в 2025 г. впервые за 10 лет в денежном выражении упал на 7,8% до 13,8 трлн руб. На новые машины в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб., что на 18,4% ниже показателей годом ранее. Продажи в подержанном сегменте снизились на 1,4% и достигли 67%, или 9,18 трлн руб. Средняя стоимость нового автомобиля выросла относительно 2024 г. на 6% и составила 3,54 млн руб., машины с пробегом – на 4% до 1,35 млн руб.