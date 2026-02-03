Лизинг автомобилей снизился на 32,9% в 2025 году

По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), рынок легковых и легких коммерческих автомобилей России в 2025 г. впервые за 10 лет в денежном выражении упал на 7,8% до 13,8 трлн руб. На новые машины в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб., что на 18,4% ниже показателей годом ранее. Продажи в подержанном сегменте снизились на 1,4% и достигли 67%, или 9,18 трлн руб. Средняя стоимость нового автомобиля выросла относительно 2024 г. на 6% и составила 3,54 млн руб., машины с пробегом – на 4% до 1,35 млн руб.