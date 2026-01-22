Авторынок в России впервые за десять лет снизился на 7,8%
Российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2025 г. впервые за 10 лет в денежном выражении снизился на 7,8% и составил 13,8 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
В прошлом году на новые автомобили в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб., что на 18,4% ниже показателей 2024 г. Продажи в подержанном сегменте сократились на 1,4% год к году и достигли 67%, или 9,18 трлн руб. Средняя стоимость новой машины увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 6% и составила 3,54 млн руб., автомобиля с пробегом – на 4% до 1,35 млн руб.
Опрошенные изданием участники рынка заявили, что падение объемов продаж автомобилей в деньгах в целом негативный фактор, но об убыточности дилеров в такой конфигурации рынка речи не идет.
13 января «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» сообщил, что в 2025 г. в России продали 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в предыдущем году.
Самой востребованной маркой в стране в прошлом году осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за год было реализовано 329 890 новых машин производства «АвтоВАЗа» – на 24% меньше, чем в 2024 г. Китайский Haval стал самым продаваемым иностранным брендом с результатом 173 302 автомобиля (-9%). При суммарном падении продаж доля марки на рынке возросла с 12 до 13%. Тройку лидеров замыкает Chery – 99 810 проданных машин (-36% г/г).