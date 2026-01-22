Авторынок в России впервые за десять лет снизился на 7,8%

В прошлом году на новые автомобили в деньгах пришлось 33% рынка, или 4,61 трлн руб., что на 18,4% ниже показателей 2024 г. Продажи в подержанном сегменте сократились на 1,4% год к году и достигли 67%, или 9,18 трлн руб. Средняя стоимость новой машины увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 6% и составила 3,54 млн руб., автомобиля с пробегом – на 4% до 1,35 млн руб.