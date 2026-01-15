Средняя цена новой российской машины выросла на 22% в 2025 году
Средняя стоимость нового отечественного автомобиля в России за 2025 г. увеличилась на 22% и достигла 1,95 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авто.ру оценка».
Средняя цена на новые китайские машины с августа по декабрь выросла на 8,3% и составила 3,82 млн руб. Согласно исследованию, по итогам прошлого года сегмент российских марок возрос на 5%, а число объявлений о китайских автомобилях снизилось более чем вдвое.
Наибольшее снижение средней стоимости выявлено в Нижегородской ( 20%), Оренбургской (19,5%) и Калужской (18,2%) областях. В Москве цена сократилась на 2% и достигла 3,69 млн руб. В Санкт-Петербурге стоимость увеличилась на 2% до 3,15 млн руб. Наибольший рост продемонстрировали Саратовская (+36,5%), Брянская (+22%) и Новгородская (+14%) области.
13 января 2026 г. «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» сообщил, что в 2025 г. в России было продано 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Два предыдущих года рынок рос на сверхнизкой базе 2022 г. В 2023 г. объем продаж увеличился на 69% год к году до 1,06 млн единиц, а в 2024 г. – на 1,57 млн штук (+49% г/г).
Самой востребованной маркой в стране в 2025 г. осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за прошлый год реализовано 329 890 новых машин производства «АвтоВАЗа» (-24% г/г). Китайский Haval оказался самым продаваемым иностранным брендом с итогом 173 302 автомобиля (-9%). При общем падении продаж доля марки на российском рынке увеличилась с 12 до 13%. На третьем месте Chery – 99 810 проданных машин (-36% к уровню 2024 г.).