Средняя цена новой российской машины выросла на 22% в 2025 году

13 января 2026 г. «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» сообщил, что в 2025 г. в России было продано 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Два предыдущих года рынок рос на сверхнизкой базе 2022 г. В 2023 г. объем продаж увеличился на 69% год к году до 1,06 млн единиц, а в 2024 г. – на 1,57 млн штук (+49% г/г).