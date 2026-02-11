Газета
Главная / Авто /

Бывшие заводы Toyota и Volkswagen запустят в России в 2026 году

Ведомости

В 2026 г. планируется запустить производство на бывшем предприятии Toyota в Санкт-Петербурге и бывшем заводе Volkswagen в Нижегородской области. Об глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил в Госдуме, его слова приводит ТАСС.

Алиханов отметил, что Минпромторг предлагает проработать дополнительные инструменты защиты инвестиций российского бизнеса на случай возможного ухода иностранных автопроизводителей. Министр сообщил о позитивных тенденциях в отрасли: доля отечественных автомобилей в продажах выросла с 45% до 56% .

Производство было возобновлено практически на всех площадках, оставленных зарубежными компаниями. В 2025 г. объемы выпуска на перезапущенных предприятиях выросла на треть – до 368 000 машин.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщал «Ведомостям» в сентябре 2025 г. о планах перезапустить производство автомобилей на бывшем заводе японской Toyota в Санкт-Петербурге в 2026 г. Он говорил, что ведется работа с партнером из дружественной страны по возобновлению выпуска автомобилей, но не стал раскрывать, какая именно зарубежная компания выступит партнером для перезапуска производства. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнял, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.

