Бывшие заводы Toyota и Volkswagen запустят в России в 2026 году

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщал «Ведомостям» в сентябре 2025 г. о планах перезапустить производство автомобилей на бывшем заводе японской Toyota в Санкт-Петербурге в 2026 г. Он говорил, что ведется работа с партнером из дружественной страны по возобновлению выпуска автомобилей, но не стал раскрывать, какая именно зарубежная компания выступит партнером для перезапуска производства. Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнял, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.