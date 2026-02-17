«АвтоВАЗ» ожидает падения продаж в феврале на 15%
«АвтоВАЗ» скорректировал планы продаж на февраль на 15% и надеется реализовать за месяц более 20 000 автомобилей. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в кулуарах форума на Неделе российского бизнеса.
«По темпам продаж мы сегодня не выходим даже на эту траекторию корректировки», – уточнил Соколов (цитата по ТАСС).
По его словам, рынок в начале 2026 г. показывает пессимистичную динамику. Глава «АвтоВАЗа» указал на серьезную просадку по объемам автокредитования, в то время как кредитами пользуются около двух третей покупателей. Он отметил, что решение Банка России о снижении ключевой ставки до 15,5% еще не оживило рынок.
Президент «АвтоВАЗа» заявил, что в этом году компания рассчитывает увеличить поставки автомобилей за рубеж на 45% до 30 000 единиц. В 2025 г. отгрузки автомобилей Lada в другие страны достигли 20 727 машин, или 6% от общего объема производства. На зарубежных рынках было продано 23 000 автомобилей, что на 31% больше относительно 2024 г.