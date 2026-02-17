«АвтоВАЗ» ожидает падения продаж в феврале на 15%

Президент «АвтоВАЗа» заявил, что в этом году компания рассчитывает увеличить поставки автомобилей за рубеж на 45% до 30 000 единиц. В 2025 г. отгрузки автомобилей Lada в другие страны достигли 20 727 машин, или 6% от общего объема производства. На зарубежных рынках было продано 23 000 автомобилей, что на 31% больше относительно 2024 г.