«АвтоВАЗ» ожидает падения продаж в феврале на 15%

Ведомости

«АвтоВАЗ» скорректировал планы продаж на февраль на 15% и надеется реализовать за месяц более 20 000 автомобилей. Об этом заявил президент компании Максим Соколов в кулуарах форума на Неделе российского бизнеса.

«По темпам продаж мы сегодня не выходим даже на эту траекторию корректировки», – уточнил Соколов (цитата по ТАСС).

По его словам, рынок в начале 2026 г. показывает пессимистичную динамику. Глава «АвтоВАЗа» указал на серьезную просадку по объемам автокредитования, в то время как кредитами пользуются около двух третей покупателей. Он отметил, что решение Банка России о снижении ключевой ставки до 15,5% еще не оживило рынок.

В январе Соколов сообщил, что в 2026 г. «АвтоВАЗ» собирается выпустить 400 000 новых автомобилей с учетом экспортного объема поставок. В прошлом году с конвейера сошло 325 000 машин. Это на 38% меньше, чем в 2024 г.

Президент «АвтоВАЗа» заявил, что в этом году компания рассчитывает увеличить поставки автомобилей за рубеж на 45% до 30 000 единиц. В 2025 г. отгрузки автомобилей Lada в другие страны достигли 20 727 машин, или 6% от общего объема производства. На зарубежных рынках было продано 23 000 автомобилей, что на 31% больше относительно 2024 г.

