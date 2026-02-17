Число выданных автокредитов в январе сократилось на 43%

Средний чек автокредита с сентября прошлого года не опускался ниже 1,5 млн руб. Средний размер кредита на новую машину составил 1,7 млн руб. Владельцы автомобилей с пробегом кредитовались в среднем на 1,36 млн руб. В годовом выражении средний размер автокредита вырос почти на 300 000 руб. Средний срок автокредита в январе составлял 71 месяц. За год он увеличился на семь месяцев.