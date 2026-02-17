Число выданных автокредитов в январе сократилось на 43%
Число выдачи автокредитов в январе упало на 43% относительно декабря 2025 г. и достигло 59 740. В годовом отношении количество выдачи снизилось на 19%. Это самый низкий результат за последние три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Объем выдачи автокредитов в январе сократился на 43% по сравнению с месяцем ранее до 90,05 млрд руб. Показатель увеличился на 1% год к году. Доля кредитов на покупку новых машин в январе составила 64% от общего числа и 69% от суммарного объема автокредитов.
Средний чек автокредита с сентября прошлого года не опускался ниже 1,5 млн руб. Средний размер кредита на новую машину составил 1,7 млн руб. Владельцы автомобилей с пробегом кредитовались в среднем на 1,36 млн руб. В годовом выражении средний размер автокредита вырос почти на 300 000 руб. Средний срок автокредита в январе составлял 71 месяц. За год он увеличился на семь месяцев.
В топ-5 регионов по объемам выдачи кредитов на покупку автомобилей в январе входят Москва (4190 автокредитов на 8,53 млрд руб.), Московская область (3980 кредитов на 7,33 млрд руб.), Санкт-Петербург (2970 кредитов на 5,15 млрд руб.), Краснодарский край (2800 кредитов на 4,66 млрд руб.), Татарстан (2980 кредитов на 4,16 млрд руб.). Самые крупные автокредиты выдали жителям Ингушетии (2,33 млн руб.), Москвы и Магаданской области (по 2,03 млн руб.), Московской области (1,84 млн руб.) и Чукотского автономного округа (1,79 млн руб.).
30 января Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что объем выданных автокредитов в 2025 г. упал на 30% относительно 2024 г. и составил 1,53 трлн руб. Наибольший объем выданных автокредитов в регионах фиксировался в Москве (144,9 млрд руб.), Московской области (125,1 млрд руб.), Санкт-Петербурге (85,5 млрд руб.), Краснодарском крае (77,4 млрд руб.) и Татарстане (75,2 млрд руб.).