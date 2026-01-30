НБКИ: объем выданных автокредитов упал на 30% в 2025 году

13 января «Автостат» опубликовал данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», согласно которым в 2025 г. в России продали 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в 2024 г. В топ-10 популярных моделей среди новых легковушек вошли Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Belgee X50, Geely Monjaro, Haval M6, Lada Niva Legeng и Niva Travel, Changan Uni-S/CS 55 Plus и Lada Largus.