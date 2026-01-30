НБКИ: объем выданных автокредитов упал на 30% в 2025 году
Объем выданных автокредитов в 2025 г. сократился на 30% относительно предыдущего года до 1,53 трлн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Наибольший объем выданных автокредитов в российских регионах зафиксирован в Москве (144,9 млрд руб.), Московской области (125,1 млрд руб.), Санкт-Петербурге (85,5 млрд руб.), Краснодарском крае (77,4 млрд руб.) и Татарстане (75,2 млрд руб.).
Среди 15 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования самую серьезную динамику падения объемов выданных автокредитов показали Ростовская (-36,7%), Челябинская (-35,2%) и Московская (-35,2%) области, Санкт-Петербург (-33,6%), Ленинградская область (-32,9%) и Москва (-32,9%).
13 января «Автостат» опубликовал данные компании «Паспорт промышленный консалтинг», согласно которым в 2025 г. в России продали 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в 2024 г. В топ-10 популярных моделей среди новых легковушек вошли Lada Granta, Lada Vesta, Haval Jolion, Belgee X50, Geely Monjaro, Haval M6, Lada Niva Legeng и Niva Travel, Changan Uni-S/CS 55 Plus и Lada Largus.
Исполнительный директор аналитического агентства Сергей Удалов прогнозировал, что российский рынок новых легковых машин в 2026 г. в базовом сценарии покажет нулевую динамику и останется на уровне 1,33 млн единиц.