«Автостат» предрек нулевую динамику легкового авторынка России в 2026 году
Российский рынок новых легковых автомобилей в 2026 г. в базовом сценарии продемонстрирует нулевую динамику и останется на уровне 1,33 млн единиц. Об этом заявил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов на онлайн-эфире.
Оптимистичный сценарий аналитического агентства предполагает рост продаж на 10% до 1,46 млн единиц. В пессимистичном сценарии продажи легковых автомобилей снизятся на 10% и составят 1,2 млн шт. Удалов указал, что на рынки, желание и возможность купить автомобиль довольно сильно влияют в том числе геополитика и ключевая ставка Банка России.
Предполагается, что рынок автомобилей с пробегом не изменится и в базовом сценарии останется на уровне 6,13 млн единиц. В оптимистичном сценарии ожидается, что он вырастет на 1% до 6,2 млн машин, в пессимистичном – снизится на 1% до 6,05 млн единиц.
«Будет играть роль то, что у нас дважды повысился утильсбор, что по-прежнему остается высокой ключевая ставка, что будет ужесточаться со стороны регулятора выдача автокредитов, что с 20% до 22% вырос НДС, и плюс к тому – что многие небольшие компании начнут платить НДС», – подчеркнул исполнительный директор (цитата по «Интерфаксу»).
Эксперты агентства заявили, что потенциальные покупатели будут оценивать рыночную ситуацию, не станут спешить со сделками и начнут нуждаться в дополнительных стимулах и господдержке.
13 января «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» сообщил, что за 2025 г. в РФ продано 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. Два предыдущих года рынок рос на сверхнизкой базе 2022 г. В 2023 г. объем продаж составил 1,06 млн единиц (+69% г/г), в 2024 г. – 1,57 млн штук (+49% г/г).
Самой востребованной маркой в стране в 2025 г. осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за прошлый год продано 329 890 новых автомобилей производства «АвтоВАЗа»(-24%). Китайский Haval снова оказался самым продаваемым иностранным брендом с результатом 173 302 машины (-9%). При общем падении продаж доля марки на рынке России увеличилась с 12 до 13%. На третьем месте Chery – 99 810 проданных автомобилей (-36% к уровню 2024 г.).