«Делимобиль» вошел в «белый список» Минцифры
Оператор каршеринга «Делимобиль» вошел в «белый список» Минцифры – перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности.
В последнее время каршеринг сталкивался с перебоями в работе геолокационных сервисов и мобильной связи. Это напрямую влияло на пользовательский опыт, так как в отдельных случаях машины показывались на карте, но были недоступны для начала аренды. Техническим специалистам нужно было больше времени для поиска автомобилей и проведения обслуживания.
В компании указали, что включение в «белый список» позволит поддерживать стабильную работу приложения даже без устойчивого подключения к мобильной сети. Клиенты смогут быстрее находить ближайшие машины, арендовывать их и сохранять доступ к ключевым функциям сервиса без интернета.
5 февраля «Делимобиль» представил прогноз, по которому за 2025 г. выручка сервиса вырастет на 11% по сравнению с 2024 г. до 30,84 млрд руб. Ожидается, что за прошлый год EBITDA составит 6,2 млрд руб., показатель чистый долг / EBITDA не превысит 4,8х, а чистый убыток достигнет 3,7 млрд руб.
По итогам 2025 г. число зарегистрированных пользователей сервиса выросло на 15% до 13 млн человек. Ежемесячное количество активных пользователей осталось на уровне 2024 г. и составило 600 000 человек. Отмечалось, что спрос на услуги сервиса существенно превышал предложение. Препятствиями для его полного удовлетворения стали ограничения в работе геолокационных сервисов, интернета и переход к каршерингу комфорт-класса.