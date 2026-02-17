«Делимобиль» вошел в «белый список» Минцифры

В последнее время каршеринг сталкивался с перебоями в работе геолокационных сервисов и мобильной связи. Это напрямую влияло на пользовательский опыт, так как в отдельных случаях машины показывались на карте, но были недоступны для начала аренды. Техническим специалистам нужно было больше времени для поиска автомобилей и проведения обслуживания.