Производство машин Volga на бывшем заводе Volkswagen начнется во II квартале

Он также рассказал о позитивных тенденциях в отрасли: доля российских автомобилей в продажах увеличилась с 45 до 56%. Производство было возобновлено почти на всех площадках, с которых ушли зарубежные компании. В 2025 г. объемы выпуска на перезапущенных предприятиях выросли на треть – до 368 000 машин.