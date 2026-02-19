Производство машин Volga на бывшем заводе Volkswagen начнется во II квартале
Серийное производство машин Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде начнется во II квартале 2026 г. Об этом заявили «РИА Новости» в АО «Нижегородские легковые автомобили».
В компании уточнили, что сейчас ведется плановая подготовка инфраструктуры и оборудования завода к производству. Автомобили будут производиться на заводе, на котором ранее выпускались машины европейских марок Skoda и Volkswagen.
В компании «Производство легковых автомобилей» сообщили, что модельная линейка Volga на старте будет состоять из двух кроссоверов и седана. Ожидается, что первые машины бренда появятся в продаже в официальных дилерских центрах в III квартале этого года.
11 февраля министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил о планах запустить производство на бывшем предприятии Toyota в Санкт-Петербурге и бывшем заводе Volkswagen в Нижегородской области в 2026 г.
Он также рассказал о позитивных тенденциях в отрасли: доля российских автомобилей в продажах увеличилась с 45 до 56%. Производство было возобновлено почти на всех площадках, с которых ушли зарубежные компании. В 2025 г. объемы выпуска на перезапущенных предприятиях выросли на треть – до 368 000 машин.