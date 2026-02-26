Газета
Главная / Авто /

Mitsubishi зарегистрировала в России четыре новых товарных знака

Ведомости

Японская корпорация Mitsubishi оформила в РФ четыре товарных знака марок авто и их составляющих. Речь идет о брендах ASX, AWC, DI-D и Eclipse, сообщает ТАСС.

Как следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности, заявки были поданы из Японии в апреле 2025 г., а регистрация состоялась в январе – феврале 2026 г. Срок действия исключительных прав установлен до 4 апреля 2035 г.

Товарные знаки зарегистрированы по классу №12 Международной классификации товаров и услуг, который охватывает автомобили, их части и принадлежности.

7 ноября также сообщалось, что Роспатент зарегистрировал товарные знаки Pajero и Attrage автоконцерна Mitsubishi Motors. Обе заявки также были поданы 4 апреля из Японии и оформлены по классу №12 МКТУ.

