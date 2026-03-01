В РФ отзовут более 33 000 автомобилей Kia Rio из-за риска короткого замыкания

Отзыв затронет 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), реализованных на российском рынке в период с 2011 по 2018 год. В рамках сервисной кампании на автомобилях будет выполнена замена мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU, а также нанесен корректный стикер на крышку блока предохранителей.