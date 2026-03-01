В РФ отзовут более 33 000 автомобилей Kia Rio из-за риска короткого замыкания
Более 33 000 автомобилей Kia Rio будут отозваны в России из-за возможной неисправности в блоке предохранителей. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на своем сайте.
Отзыв затронет 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), реализованных на российском рынке в период с 2011 по 2018 год. В рамках сервисной кампании на автомобилях будет выполнена замена мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU, а также нанесен корректный стикер на крышку блока предохранителей.
Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформируют официальные дилеры путем рассылки писем или телефонных уведомлений с предложением обратиться в ближайший сервисный центр.
При этом владельцы могут самостоятельно проверить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сверив VIN-код с опубликованным перечнем или воспользовавшись специальным сервисом на сайте Auto.ru, куда данные передаются Росстандартом.
Все необходимые работы в рамках отзывной кампании будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей.
