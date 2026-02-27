BMW отзывает более 337 000 автомобилей из-за риска возгорания
Немецкий автоконцерн BMW объявил о новом глобальном отзыве более 300 000 автомобилей различных моделей из-за угрозы возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства DPA.
По информации издания, под отзыв подпадут 337 374 автомобиля моделей i5, i7, M5, а также 5-й и 7-й серий, произведенные с 9 июня 2022 г. по 5 декабря 2025 г. В Германии в сервисные центры направят 29 441 машину.
19 ноября также сообщалось, что японская компания Honda отзывает 256 603 автомобиля из-за ошибки в программном обеспечении, способной привести к потере управления. Речь шла о модели Honda Accord 2023–2025 гг.
30 октября Tesla объявила об отзыве около 6200 электропикапов Cybertruck 2024 г. Причиной стали проблемы с креплением световой панели для бездорожья. По данным компании, при монтаже могла быть допущена ошибка при грунтовке поверхности, что способно ослабить крепление или привести к отсоединению панели от лобового стекла.