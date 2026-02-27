BMW отзывает более 337 000 автомобилей из-за риска возгорания

30 октября Tesla объявила об отзыве около 6200 электропикапов Cybertruck 2024 г. Причиной стали проблемы с креплением световой панели для бездорожья. По данным компании, при монтаже могла быть допущена ошибка при грунтовке поверхности, что способно ослабить крепление или привести к отсоединению панели от лобового стекла.