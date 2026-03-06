Газета
Toyota зарегистрировала товарный знак в России

Ведомости

Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал товарный знак Avensis в России. Это следует из данных Роспатента.

Toyota подала заявку на регистрацию товарного знака в марте 2025 г. Роспатент принял решение зарегистрировать бренд через год, в марте этого года.

Автомобильная компания заморозила деятельность в России в начале 2022 г. Машины марки Toyota дилеры привозят по схеме параллельного импорта. Autonews.ru писало в октябре 2025 г., что Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами для обсуждения послепродажного обслуживания действующих клиентов.

11 февраля стало известно, что в 2026 г. планируется запустить производство на бывшем предприятии Toyota в Санкт-Петербурге и бывшем заводе Volkswagen в Нижегородской области.

