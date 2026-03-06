Toyota зарегистрировала товарный знак в России

Автомобильная компания заморозила деятельность в России в начале 2022 г. Машины марки Toyota дилеры привозят по схеме параллельного импорта. Autonews.ru писало в октябре 2025 г., что Toyota провела тайную встречу с крупными российскими дилерами для обсуждения послепродажного обслуживания действующих клиентов.