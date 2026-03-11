«Москвич» не будет производить кроссоверы «Москвич 5»

В октябре 2025 г. на площадке форума «Российский промышленник 2025» в Санкт-Петербурге автозавод «Москвич» продемонстрировал модель «Москвич-8». Старт продаж автомобиля прошел в июле 2025 г., минимальная цена модели составила 2,98 млн руб. Автомобиль представляет собой семиместный кроссовер. Кроме «Москвича-8» в линейке автозавода еще три модели: кроссовер «Москвич-3», электрокар «Москвич-3е», а также бензиновый кроссовер «Москвич-6».