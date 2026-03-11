Газета
«Москвич» не будет производить кроссоверы «Москвич 5»

Ведомости

Проект «Москвич 5» официально закрыт. Об этом менеджер по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая рассказала «Российской газете».

По ее словам, модель была протестирована, и стало ясно, что это «не совсем то», что хотела бы предложить компания.

«Потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям, поэтому мы закрыли проект. Вот сколько было произведено, столько и останется», – отметила Новицкая.

По ее словам, несколько выпущенных машин либо утилизируются, либо могут быть выпущены на вторичный рынок, так как они сертифицированы.

В октябре 2025 г. на площадке форума «Российский промышленник 2025» в Санкт-Петербурге автозавод «Москвич» продемонстрировал модель «Москвич-8». Старт продаж автомобиля прошел в июле 2025 г., минимальная цена модели составила 2,98 млн руб. Автомобиль представляет собой семиместный кроссовер. Кроме «Москвича-8» в линейке автозавода еще три модели: кроссовер «Москвич-3», электрокар «Москвич-3е», а также бензиновый кроссовер «Москвич-6».

