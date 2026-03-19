Новая Volga поступит в продажу летом 2026 года
Первая модель линейки автомобильного бренда Volga – флагманский кроссовер K50 – поступит в продажу летом 2026 г. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Volga K50 создан на высокотехнологичной платформе класса D. Его длина составляет 4,77 м, ширина – 1,89 м при колесной базе 2,84 м. Мощность двигателя достигает 238 л.с.
Автомобили Volga будут выпускать на площадке в Нижнем Новгороде. Производство оснащено более чем 100 промышленными роботами в цехах сварки и окраски, а также современными сборочными линиями и многоступенчатой системой контроля качества, говорится в сообщении.
В феврале компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) сообщала, что выпуск автомобилей под брендом Volga в Нижнем Новгороде стартует во II квартале 2026 г. Сборка будет проходить на площадке, где до СВО «Группа ГАЗ» выпускала по контракту с Volkswagen Group легковые машины одноименного бренда, а также Skoda. Предприятие способно выпускать до 110 000 автомобилей ежегодно.