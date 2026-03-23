Продажи новых легковых машин в России обновили недельный рекорд 2026 года
Продажи новых легковых автомобилей в России на прошлой неделе составили почти 24 000 единиц. Это на 17,5% больше, чем на предыдущей неделе, и абсолютный недельный рекорд в этом году. Относительно такого же периода прошлого года показатель вырос на 27,2%. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.
Целиков указал на рост и в коммерческом сегменте, где продажи выросли на 14,5% по сравнению с неделей ранее и превысили 1400 машин. По отношению к аналогичному периоду 2025 г. реализация сократилась на 3,4%. Рынок грузовых автомобилей также продемонстрировал положительную динамику. На минувшей неделе было продано более 1000 грузовых машин (+13,5%). В то же время это на 13,7% меньше, чем было в 2025 г.
Хорошую динамику показал также рынок мототехники. За неделю продано 990 мотоциклов, что на 58% больше, чем на предыдущей неделе, и на 10% больше, чем на такой же неделе прошлого года.
4 марта «Ведомости» по данным «Автостата» и компании «Паспорт промышленный консалтинг» писали, что продажи новых легковых автомобилей в РФ в феврале увеличились на 2,5% к показателю за аналогичный период 2025 г. (до 80 027 машин). В январе – феврале 2026 г. была продана 160 631 машина (-4%). Относительно января этого года в феврале продажи снизились на 0,7%. В январе было реализовано 80 604 новых автомобиля, что на 9,5% меньше, чем годом ранее.
Целиков выразил мнение, что спрос на новые легковые машины в январе – феврале этого года в текущих макроэкономических условиях «нормальный».