Reuters: рост цен на бензин в Европе увеличил спрос на электромобили
В Европе на фоне роста цен на бензин из-за войны в Иране резко увеличились продажи подержанных электромобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей онлайн-платформ по продаже машин.
По данным собеседников издания, это стало первым заметным сигналом того, что потребители начинают отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания из-за удорожания топлива.
«Сейчас на рынке подержанных автомобилей наблюдается настоящий бум электромобилей», – отметил аналитик норвежской платформы Finn.no Терье Дальгрен. По его словам, электромобили уже обогнали дизельные машины по популярности.
26 марта газета South China Morning Post сообщала, что война в Иране может увеличить привлекательность электромобилей, особенно китайских моделей, которые отличаются более низкой стоимостью. Усилению этого тренда способствует нестабильность поставок нефти на фоне блокировки Ормузского пролива.
Эксперты издания поясняли, что в 39 странах доля электромобилей в продажах уже превышает 10%. Согласно оценке компании Benchmark Mineral Intelligence, мировые продажи электромобилей в 2025 г. достигли 20,7 млн шт., увеличившись на 20% год к году. Лидером остается Китай с объемом 12,9 млн автомобилей, за ним следуют Европа (4,3 млн) и Северная Америка (1,8 млн). Рост продаж в Китае составил 17%, в Европе – 33%.