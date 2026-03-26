Reuters: рост цен на бензин в Европе увеличил спрос на электромобили

Эксперты издания поясняли, что в 39 странах доля электромобилей в продажах уже превышает 10%. Согласно оценке компании Benchmark Mineral Intelligence, мировые продажи электромобилей в 2025 г. достигли 20,7 млн шт., увеличившись на 20% год к году. Лидером остается Китай с объемом 12,9 млн автомобилей, за ним следуют Европа (4,3 млн) и Северная Америка (1,8 млн). Рост продаж в Китае составил 17%, в Европе – 33%.