Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Авто

Reuters: рост цен на бензин в Европе увеличил спрос на электромобили

Ведомости

В Европе на фоне роста цен на бензин из-за войны в Иране резко увеличились продажи подержанных электромобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей онлайн-платформ по продаже машин. 

По данным собеседников издания, это стало первым заметным сигналом того, что потребители начинают отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания из-за удорожания топлива.

«Сейчас на рынке подержанных автомобилей наблюдается настоящий бум электромобилей», – отметил аналитик норвежской платформы Finn.no Терье Дальгрен. По его словам, электромобили уже обогнали дизельные машины по популярности.

26 марта газета South China Morning Post сообщала, что война в Иране может увеличить привлекательность электромобилей, особенно китайских моделей, которые отличаются более низкой стоимостью. Усилению этого тренда способствует нестабильность поставок нефти на фоне блокировки Ормузского пролива.

Эксперты издания поясняли, что в 39 странах доля электромобилей в продажах уже превышает 10%. Согласно оценке компании Benchmark Mineral Intelligence, мировые продажи электромобилей в 2025 г. достигли 20,7 млн шт., увеличившись на 20% год к году. Лидером остается Китай с объемом 12,9 млн автомобилей, за ним следуют Европа (4,3 млн) и Северная Америка (1,8 млн). Рост продаж в Китае составил 17%, в Европе – 33%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её