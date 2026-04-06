Продажи тяжелых грузовиков в I квартале упали на 30%
По итогам января-марта 2026 г. на учет в России встало 8932 тяжелых грузовых автомобиля (HCV, масса от 16 т). Это на 30% меньше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.
«Камаз» занял почти 35% рынка с продажами 3100 тяжелых грузовиков. Это на 10% меньше показателя годом ранее. В топ-5 рынка HCV также вошли Sitrak с реализованными 799 единицами (-71%), FAW с 773 (-33%), МАЗ – 686 (-22%) и Урал – 662 (-2%).
На долю седельных тягачей за три месяца пришлось 34,2% рынка. На учет встало 3056 единиц, что на 34,6% меньше, чем в предыдущем году. Объем продаж самосвалов сократился на 26% в годовом выражении и достиг 1500 единиц. Рыночная доля самосвалов составила 16,8%, бортовых версий – 9,2%, фургонов – 6,9%. Еще 32,9% объема рынка пришлось на различную спецтехнику.
Целиков уточнил, что 64,7% рынка HCV заняла техника отечественного производства.
13 января «Ведомости» со ссылкой на презентацию «Автостата» писали, что в 2025 г. в России было продано 46 900 новых тяжелых грузовых автомобилей. Это на 54% меньше, чем в 2024 г.
22 декабря 2025 г. гендиректор «Камаза» Сергей Когогин заявил, что рынок грузовиков в прошлом году пережил глубокий кризис: падали продажи, снижались показатели перевозчиков и росла конкуренция с китайскими брендами. В результате на фоне высокой ключевой ставки, инфляции, перенасыщения стоков и затоваривания складов объем рынка тяжелых грузовиков составил 52 000–55 000 единиц. Это вдвое меньше, чем в 2024 г.