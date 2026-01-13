Продажи тяжелых грузовиков в России снизились в полтора раза

Продажи тяжелых грузовиков в России снизились в полтора разаОжидать восстановления рынка этой техники в 2026 году не стоит
В 2025 г. в России было продано 46 900 новых тяжелых грузовых автомобилей (HCV, масса от 16 т), это на 54% меньше по сравнению с 2024 г. Об этом говорится в презентации аналитического агентства «Автостат». Декабрь 2025 г. в сегменте HCV оказался лучшим за год по объемам продаж, всего за месяц было реализовано 5100 грузовиков. Это на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 28% больше, чем в ноябре 2025 г.
Наиболее востребованной маркой в последний месяц года стал «Камаз» – 2000 проданных машин (+16% к декабрю 2024 г.). В результате доля отечественного производителя достигла 40% (+13 п. п. год к году). Вторым по популярности оказался китайский Sitrak – 784 проданных грузовиков (-14%), тройку замыкает FAW – 472 единицы (-37%). В топ-5 также вошли белорусский МАЗ (406 машин, -29%) и китайский Shacman (371 шт., -51%).
Рынок среднетоннажных грузовиков (MCV, 3,5–16 т) в 2025 г. снизился на 44% до 12 300 единиц техники, следует из презентации «Автостата». Причем показатель декабря также оказался лучшим за весь 2025 г. – 1500 проданных машин (-24% к декабрю 2024 г.). Первое место в топ-5 по объемам продаж занял ГАЗ с результатом в 568 реализованных автомобилей (-26%). Следом идет «Камаз» – 438 проданных машин (-7%), а тройку замыкает китайский JAC – 142 единицы (-54%). Остальные бренды не преодолели отметку в сто проданных грузовиков за месяц.
Гендиректор «Камаза» Сергей Когогин в интервью корпоративному изданию «Вести Камаза» 22 декабря говорил, что рынок грузовиков в 2025 г. пережил глубокий кризис: падали продажи, снижались показатели перевозчиков и росла конкуренция с китайскими брендами. В результате на фоне высокой ключевой ставки, инфляции, перенасыщения стоков и затоваривания складов объем рынка тяжелых грузовиков составил 52 000–55 000 единиц. Это вдвое меньше, чем годом ранее. По его мнению, рынок грузовиков в 2026 г. пойдет по сценарию прошлого года. «Камаз» считает тяжелой технику массой от 16 т.
Представитель ГАЗа сказал «Ведомостям», что в сегменте среднетоннажной коммерческой техники доля рынка компании составила порядка 60%, а совокупные продажи автомобилей «Газон», «Садко» и «Валдай» составили около 4000 единиц. По словам собеседника, спад продаж в сегменте MCV в 2025 г. связан с высокой стоимостью заемных средств. Вместе с этим произошло снижение тарифов на грузоперевозки при одновременном росте издержек логистов, что фактически сделало транспортный бизнес нерентабельным, уточнил он. Под конец года некоторый рост спроса был связан с увеличением скидок лизингу до 20% в рамках льготной программы, что простимулировало рынок, пояснил собеседник.
В прошлом году высокая стоимость финансирования и ужесточение подходов лизинговых компаний к клиентам сильнее всего затронули рынок HCV и MCV, поэтому спрос на грузовую технику долго откладывался, говорит партнер практики «Операционная эффективность» Strategy Partners Денис Тверской. Ближе к концу года машины «добирали» с оглядкой на ставку и общую неопределенность, уточняет он.
Спрос на тяжелые грузовики напрямую зависит от строительного сектора и перевозок, при замедлении в этих секторах авторынок в этом сегменте реагирует резче, продолжает эксперт. Объем ввода многоквартирных домов в РФ в 2025 г. остался практически на уровне 2024 г. и составил 107,6 млн кв м.
Важным фактором, оказавшим влияние на объемы продаж грузовиков в прошлом году, стала приостановка действия одобрения типа транспортных средств (ОТТС) у ряда китайских производителей, что фактически означает запрет на продажу и ввоз конкретных моделей, отмечает руководитель практики Kept по работе с компаниями автомобильной промышленности Станислав Зингиревич.
Росстандарт в феврале 2025 г. приостановил действие ОТТС на самосвалы Shacman SX3258. Затем в июле аналогичные меры были предприняты в отношении ряда моделей Dongfeng, FAW, Sitrak, Foton. Ведомство по каждому отдельному бренду указывало причины – например, были выявлены несоответствия требованиям техрегламента по уровню шума в кабине, по тормозным системам, конструкции заднего противоподкатного бруса и боковых защитных устройств, идентификации органов управления и т.д. Только с октября 2025 г. Росстандарт начал согласовывать отзывную программу с рядом производителей, например с Sitrak, Dongfeng и Foton.
В этом году стоимость грузовых машин продолжит расти ввиду повышения утильсбора и НДС, говорит Зингиревич. Спрос на них также будет сдерживать высокая ключевая ставка, добавляет эксперт.
По его словам, доля отечественных производителей на рынке, прежде всего «Камаза», будет также зависеть от скорости локализации производства китайских конкурентов. На данный момент все крупные компании обсуждают локализацию и выбор российского партнера, отмечает Зингиревич. Это длительный процесс и в 2026 г. компании из КНР максимум успеют запустить крупноузловую сборку, чего недостаточно для полного возмещения утильсбора, считает эксперт. В связи с этим наступивший год будет инвестиционным периодом для тех, кто решит развиваться на российском рынке, уточнил он.
Источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров китайских производителей грузовиков о выпуске своей продукции в России, добавил, что Sinotruk, Shacman, Dongfeng и FAW действительно рассматривают возможность локализации и ведут переговоры с потенциальными партнерами.
Тверской прогнозирует, что в 2026 г. в сегменте HCV продажи будут находиться в пределах 55 000 единиц. Если финансирование для основных потребителей станет более доступным, то можно ожидать рост до 70 000 машин, полагает он. Диапазон рынка среднетоннажных грузовиков будет варьироваться от 10 000 до 15 000 машин, но этот сегмент «более чувствителен» к лизинговым ставкам, а также к региональным стройкам, потребностям в автопарке ЖКХ и ритейла, резюмирует эксперт.