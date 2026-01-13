Продажи тяжелых грузовиков в России снизились в полтора раза

В 2025 г. в России было продано 46 900 новых тяжелых грузовых автомобилей (HCV, масса от 16 т), это на 54% меньше по сравнению с 2024 г. Об этом говорится в презентации аналитического агентства «Автостат». Декабрь 2025 г. в сегменте HCV оказался лучшим за год по объемам продаж, всего за месяц было реализовано 5100 грузовиков. Это на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 28% больше, чем в ноябре 2025 г.