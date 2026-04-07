Продажи новых мотоциклов в России увеличились на 9% в I квартале
Продажи новых мотоциклов по итогам января – марта 2026 г. в России увеличились на 9% относительно такого же периода предыдущего года и достигли 593 единиц. Об этом сообщил «Автостат».
Четверть продаж обеспечили бренды Voge (707 мотоциклов) и Regulmoto (707). В топ-5 также попали Motoland (408), Racer (308) и BMW (220). Самой востребованной моделью оказался Motoland XF300 (367). В тройку лидеров вошли модели Voge – DS (243) и CU (172).
Заместитель начальника отдела аналитики агентства Дмитрий Ярыгин заявил, что мартовский всплеск продаж стал рекордным для этого месяца и вывел рынок в плюс после спада двумя месяцами ранее. В начале весны было реализовано 4161 мотоцикл.
19 февраля «Автостат» объявил, что объем продаж новых мотоциклов в России в 2025 г. составил 51 000 единиц. Это на 19% больше показателя 2024 г. и является новым историческим максимумом. Мототехника оказалась единственным сегментом российского рынка транспортных средств, где сохранилась положительная динамика продаж.
Большинство мотоциклов в прошлом году было продано в густонаселенных регионах – Москве и Московской области (суммарно 21%), Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.