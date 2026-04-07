Продажи новых мотоциклов в России увеличились на 9% в I квартале

19 февраля «Автостат» объявил, что объем продаж новых мотоциклов в России в 2025 г. составил 51 000 единиц. Это на 19% больше показателя 2024 г. и является новым историческим максимумом. Мототехника оказалась единственным сегментом российского рынка транспортных средств, где сохранилась положительная динамика продаж.