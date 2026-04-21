«Единая Россия» предложила обсудить законопроект по ОСАГО с автомобилистами
«Единая Россия» требует согласовать законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с автомобилистами. Об этом заявил первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
При рассмотрении проекта следует провести социологические исследования, встречи, опросы и выработать приемлемый для всех вариант, считает сенатор. По его словам, инициатива увеличения лимита страховой выплаты по ОСАГО требует обратной связи от автомобилистов.
Якушев пояснил, что повышение лимита с 500 000 до 2 млн руб. при ДТП «очень нужная инициатива», но это может переложить значительную финансовую нагрузку на страхователей. «В этом вопросе нужно, прежде всего, посоветоваться с теми, кого эта тема касается напрямую, прежде всего, с автомобилистами», – сказал он.
20 апреля правительство одобрило законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 000 до 2 млн руб., писал ТАСС. Инициативой предлагается выровнять таким образом выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров).
В кабмине при этом отмечали, что рост лимита может повлечь увеличение страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%. Также это может сказаться на затратах со стороны органов власти и госпредприятий.