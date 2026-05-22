«Камаз» отменил введение четырехдневной рабочей недели на июнь – июль

О возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю «Камаз» сообщал 1 апреля. Тогда в компании отмечали, что решение может вступить в силу с 1 июня на фоне падения продаж тяжелых грузовиков в России. В автоконцерне также указывали на слабые перспективы роста рынка и давление со стороны значительных остатков техники китайских производителей, что требовало сокращения производственного плана на 2026 г.