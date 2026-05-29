Toyota отменила разработку нового электромобиля Lexus

В апреле глава производителя электротранспорта «ЭМ Рус» Илья Рашкин заявлял в интервью ТАСС, что в ближайшие три года российский рынок может превысить показатель в 100 000 электромобилей. По его словам, сейчас процент продаж электромобилей в России небольшой, компания старается это исправить. Наблюдается смена парадигмы, когда автомобиль постепенно становится технологической платформой, где ведущую роль играет программное обеспечение. В долгосрочной перспективе цифровизация и интеграция в городские экосистемы будут определять конкурентоспособность автопроизводителей. В январе – феврале 2026 г. продажи новых электрокаров в России выросли на 23% год к году – до 1600 единиц. По данным агентства, показатель постепенно растет, но в абсолютных цифрах рынок остается небольшим.