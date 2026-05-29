Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,498+0,36%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 571,98-0,46%RTSI1 135,23-0,46%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,6-0,04%
Главная / Авто /

Toyota отменила разработку нового электромобиля Lexus

Ведомости

Компания Toyota Motor отменила разработку электромобиля следующего поколения Lexus LF-ZC, выпуск которого планировался на середину 2027 г. На решение могло повлиять мировое замедление спроса на электромобили, пишет Yomiuri.

Toyota впервые представила прототип Lexus LF-ZC на выставке Japan Mobility Show в октябре 2023 г. Тогда запас хода обычных электромобилей составлял около 500 км, тогда как LF-ZC нацеливался на пробег около 1000 км.

Изначально выпуск LF-ZC планировался на 2026 г., но в 2024 г. стало известно, что компания переносит начало производства на середину 2027 г.

В апреле глава производителя электротранспорта «ЭМ Рус» Илья Рашкин заявлял в интервью ТАСС, что в ближайшие три года российский рынок может превысить показатель в 100 000 электромобилей. По его словам, сейчас процент продаж электромобилей в России небольшой, компания старается это исправить. Наблюдается смена парадигмы, когда автомобиль постепенно становится технологической платформой, где ведущую роль играет программное обеспечение. В долгосрочной перспективе цифровизация и интеграция в городские экосистемы будут определять конкурентоспособность автопроизводителей. В январе – феврале 2026 г. продажи новых электрокаров в России выросли на 23% год к году – до 1600 единиц. По данным агентства, показатель постепенно растет, но в абсолютных цифрах рынок остается небольшим.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь