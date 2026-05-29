В России к 2030 году разработают методику учета данных о пробеге автомобилей
Правительство поручило профильным ведомствам до 2030 г. проработать методику учета данных о пробеге транспортных средств. Эти сведения планируется использовать для расчета относительных показателей аварийности автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Соответствующая мера предусмотрена планом реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. О результатах работы к 2030 г. правительству должны доложить Минтранс, Росстат и Минэкономразвития.
Инициатива реализуется в рамках государственной стратегии по повышению безопасности дорожного движения.
26 мая исследователи сервиса «Сберавто» представили исследование рынка автомобилей с пробегом. По его данным, с начала 2026 г. наиболее востребованной иностранной маркой на вторичном рынке стала Kia с долей 9,5% онлайн-покупок. Далее следуют Toyota с 9% и Hyundai с 7,5%. В первую пятерку также вошли Nissan и Volkswagen, на каждую из которых пришлось по 7% сделок. В десятку самых популярных марок также вошли Honda с долей 5%, Ford – 4,5%, Mazda – 4%, а также Mitsubishi и BMW – по 3,5%.
Среди всех сделок на рынке автомобилей с пробегом лидировали японские бренды, на которые пришлось 34% продаж. Доля немецких марок составила 20%, южнокорейских – 18%, американских – 9%, китайских – 7,5%, французских – 5%.