В России к 2030 году разработают методику учета данных о пробеге автомобилей

26 мая исследователи сервиса «Сберавто» представили исследование рынка автомобилей с пробегом. По его данным, с начала 2026 г. наиболее востребованной иностранной маркой на вторичном рынке стала Kia с долей 9,5% онлайн-покупок. Далее следуют Toyota с 9% и Hyundai с 7,5%. В первую пятерку также вошли Nissan и Volkswagen, на каждую из которых пришлось по 7% сделок. В десятку самых популярных марок также вошли Honda с долей 5%, Ford – 4,5%, Mazda – 4%, а также Mitsubishi и BMW – по 3,5%.