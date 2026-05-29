Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,501+0,39%ARSA7,35+1,52%CHMK3 605-5,01%IMOEX2 571,24-0,49%RTSI1 134,9-0,49%RGBI118,93-0,07%RGBITR782,61-0,04%
Главная / Авто /

В России к 2030 году разработают методику учета данных о пробеге автомобилей

Ведомости

Правительство поручило профильным ведомствам до 2030 г. проработать методику учета данных о пробеге транспортных средств. Эти сведения планируется использовать для расчета относительных показателей аварийности автомобилей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Соответствующая мера предусмотрена планом реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. О результатах работы к 2030 г. правительству должны доложить Минтранс, Росстат и Минэкономразвития.

Инициатива реализуется в рамках государственной стратегии по повышению безопасности дорожного движения.

26 мая исследователи сервиса «Сберавто» представили исследование рынка автомобилей с пробегом. По его данным, с начала 2026 г. наиболее востребованной иностранной маркой на вторичном рынке стала Kia с долей 9,5% онлайн-покупок. Далее следуют Toyota с 9% и Hyundai с 7,5%. В первую пятерку также вошли Nissan и Volkswagen, на каждую из которых пришлось по 7% сделок. В десятку самых популярных марок также вошли Honda с долей 5%, Ford – 4,5%, Mazda – 4%, а также Mitsubishi и BMW – по 3,5%.

Среди всех сделок на рынке автомобилей с пробегом лидировали японские бренды, на которые пришлось 34% продаж. Доля немецких марок составила 20%, южнокорейских – 18%, американских – 9%, китайских – 7,5%, французских – 5%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь