«Автостат»: продажи автомобилей Solaris в июне упали на 21%

25 июня «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с бизнесом компании, писали, что «АГР-холдинг» завершил проект по выпуску автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке. Возобновление производства моделей не планируется. Директор по продажам новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов пояснил, что складских запасов дистрибутора хватит ориентировочно до октября-ноября текущего года. Предприятие готовится к запуску сборки кроссоверов китайской марки Omoda и Jeland (дочерние бренды Chery).