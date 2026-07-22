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«Автостат»: продажи автомобилей Solaris в июне упали на 21%

Ведомости

Продажи автомобилей Solaris в июне сократились на 21% год к году и составили 1738 автомобилей. При этом остатки на дилерских складах составляют менее 10 000 штук, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков в Telegram-канале.

«На начало июля общий объем продаж Solaris составил 60 677 единиц. Соответственно, складские запасы составляют менее 10 000 единиц. Если ориентироваться на текущую нисходящую динамику, запасов должно хватить дилерам примерно до конца года», – написал Целиков.

В мае был продан 1991 автомобиль Solaris, при этом продажи сократились на 13%, а по отношению к апрелю – на 27%. Наиболее прибыльным для бренда Solaris стал октябрь 2025 г., когда было реализовано 5809 автомобилей.

25 июня «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с бизнесом компании, писали, что «АГР-холдинг» завершил проект по выпуску автомобилей Solaris из машинокомплектов Hyundai и Kia на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке. Возобновление производства моделей не планируется. Директор по продажам новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов пояснил, что складских запасов дистрибутора хватит ориентировочно до октября-ноября текущего года. Предприятие готовится к запуску сборки кроссоверов китайской марки Omoda и Jeland (дочерние бренды Chery).

18 июня эксперты платформы Авто.ру заявили, что в Москве зафиксирован рост покупательского интереса на вторичном рынке автомобилей после спада 2025 г. Самыми популярными моделями остаются Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry, а также Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 серии.

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