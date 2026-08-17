«АвтоВАЗ» возобновил работу после корпоративного отпуска

Прошлый отпуск прошел с 1 по 13 мая. Тогда за время остановки производства выполнено более 96% запланированных работ по техническому перевооружению и ремонту, утверждали в компании. В апреле президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов допускал корректировку производственного плана компании в зависимости от ситуации на рынке – как в сторону роста, так и снижения.