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«АвтоВАЗ» возобновил работу после корпоративного отпуска

Максим Цуланов

Заводы «АвтоВАЗа» продолжили работу после планового корпоративного отпуска, сообщили в представительстве концерна.

В рамках отпуска с 27 июля по 16 августа проведена модернизация оборудования. Выполнено более 13 000 работ, затраты на которые превысили 375 млн руб., следует из сообщения.

«Значительная часть работ была связана с финальной подготовкой к запуску производства кроссовера Lada Azimut. В частности, модернизация проводилась в цехе сварки кузовов и на главном сборочном конвейере», – говорится в сообщении.

Также проведены работы в цехе сварки и сборки Lada Niva Legend, смонтирован робот подачи боковины кузова на пост сварки в производстве Lada Granta, проводились работы по подготовке к внедрению на Granta автоматической бесступенчатой трансмиссии в 2027 г.

Прошлый отпуск прошел с 1 по 13 мая. Тогда за время остановки производства выполнено более 96% запланированных работ по техническому перевооружению и ремонту, утверждали в компании. В апреле президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов допускал корректировку производственного плана компании в зависимости от ситуации на рынке – как в сторону роста, так и снижения.

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