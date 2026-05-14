VTBR93,225-0,29%CNY Бирж.10,778-0,35%IMOEX2 683,82-0,4%RTSI1 152,77-0,4%RGBI119,440%RGBITR782,38+0,03%
Главная / Авто /

«АвтоВАЗ» возобновил работу после майского отпуска

Ведомости

«АвтоВАЗ» вернулся к работе после корпоративного отпуска, который проходил с 1 по 13 мая. Об этом сообщили в компании.

На предприятии заявили, что за время остановки производства выполнено более 96% запланированных работ по техническому перевооружению и ремонту. Общий бюджет мероприятий превысил 530 млн руб., а объем работ составил более 15 000.

В компании сообщили, что в период отпуска на производственных площадках устанавливали новое оборудование для запуска кроссовера Lada Azimut, а также модернизировали линию сборки семейства Lada Niva.

Кроме того, на моторном производстве провели пусконаладочные работы по новым обрабатывающим центрам. На них планируется выпуск двигателей объемом 1,6 л мощностью более 120 л. с. и 1,8 л мощностью свыше 130 л. с. Также модернизация затронула цеха окраски, сварки и автосборочный комплекс.

«Полностью все работы будут завершены к 18 мая без влияния на производственный план», – сообщили на «АвтоВАЗе».

4 мая компания объявляла, что сотрудники предприятия уйдут в корпоративный отпуск до 13 мая. 2 апреля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов допускал корректировку производственного плана компании в зависимости от ситуации на рынке – как в сторону роста, так и снижения.

