«АвтоВАЗ» возобновил работу после майского отпуска
На предприятии заявили, что за время остановки производства выполнено более 96% запланированных работ по техническому перевооружению и ремонту. Общий бюджет мероприятий превысил 530 млн руб., а объем работ составил более 15 000.
В компании сообщили, что в период отпуска на производственных площадках устанавливали новое оборудование для запуска кроссовера Lada Azimut, а также модернизировали линию сборки семейства Lada Niva.
Кроме того, на моторном производстве провели пусконаладочные работы по новым обрабатывающим центрам. На них планируется выпуск двигателей объемом 1,6 л мощностью более 120 л. с. и 1,8 л мощностью свыше 130 л. с. Также модернизация затронула цеха окраски, сварки и автосборочный комплекс.
«Полностью все работы будут завершены к 18 мая без влияния на производственный план», – сообщили на «АвтоВАЗе».