Бизнес

«АвтоВАЗ» отправил работников в корпоративный отпуск до 13 мая

Сотрудники «АвтоВАЗа» отправились в единый корпоративный отпуск, он продлится до 13 мая включительно. Об этом заявил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

По его словам, 14 и 15 мая персонал, который не будет участвовать в модернизации и ремонте оборудования, обеспечении нынешней деятельности автопроизводителя и новых проектах, отправят в простой с сохранением зарплаты.

«АвтоВАЗ» внес изменения в план корпоративных отпусков и перенес дни единого корпоративного отпуска с 29 по 30 декабря на период с 12 по 13 мая. Первоначально отпуск был объявлен на 4–8 мая.

2 апреля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил корректировку производственного плана компании как в сторону увеличения, так и в сторону снижения в зависимости от развития рынка.

В январе Соколов сообщил о планах «АвтоВАЗа» в 2026 г. выпустить 400 000 новых машин с учетом экспортного объема поставок. В прошлом году с конвейера сошло 325 000 автомобилей. Это на 38% меньше, чем в предыдущем году. Падение обусловлено сложной ситуацией на внутреннем рынке.

