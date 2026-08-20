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В России могут обновить правила проведения техосмотра

Максим Цуланов

Минтранс России предложил обновить правила проведения техосмотра транспорта. Это следует из проекта постановления правительства.

Организация, которая проводит техосмотр, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина будет обнаружена в этом реестре, то техосмотр будет действовать более короткий срок – шесть месяцев, если автомобиль старше пяти лет или 12 месяцев – если срок эксплуатации не превышает пяти лет.

Также перед техосмотром оператор обязан проверить не только VIN-номер автомобиля, но и госномер, марку и модель машины. Если обнаружено несоответствие – оператор вправе отказать в оказании услуг.

Новые правила в случае одобрения вступят в силу с 1 марта 2027 г.

С 1 сентября в России вступают в силу обновленные нормы перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском электротранспорте. Таксопаркам разрешат самостоятельно устанавливать допустимые габариты и количество ручной клади, а также определять порядок ее размещения. Вещи не должны мешать водителю, пачкать или повреждать салон и другое имущество.

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