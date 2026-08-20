В России могут обновить правила проведения техосмотра

Организация, которая проводит техосмотр, сможет проверить авто в реестре на наличие разрешения на работу в такси. Если машина будет обнаружена в этом реестре, то техосмотр будет действовать более короткий срок – шесть месяцев, если автомобиль старше пяти лет или 12 месяцев – если срок эксплуатации не превышает пяти лет.