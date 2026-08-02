В сентябре вступят в силу новые правила перевозки багажа и животных в такси

Новые правила затрагивают и перевозку домашних животных. Собак в такси можно будет провозить только в намордниках, на поводке и с подстилкой. Для мелких животных и птиц предусмотрены контейнеры с глухим дном и притоком воздуха. Дно должно быть водонепроницаемым с абсорбирующим покрытием, а клетки для птиц – накрываться тканью, не пропускающей свет.