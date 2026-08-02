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В сентябре вступят в силу новые правила перевозки багажа и животных в такси

Ася Султанова

С 1 сентября вступают в силу обновленные нормы перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском электротранспорте. Это следует из приказа Минтранса. Требования будут действовать до 1 сентября 2032 г.

Таксопаркам разрешат самостоятельно устанавливать допустимые габариты и количество ручной клади, а также определять порядок ее размещения. Вещи не должны мешать водителю, пачкать или повреждать салон и другое имущество.

При согласии водителя то, что не помещается в багажник, можно разместить в салоне, если это не будет мешать управлению и угрожать безопасности. Инвалидные коляски пассажиров с ограниченными возможностями будут перевозиться бесплатно.

Новые правила затрагивают и перевозку домашних животных. Собак в такси можно будет провозить только в намордниках, на поводке и с подстилкой. Для мелких животных и птиц предусмотрены контейнеры с глухим дном и притоком воздуха. Дно должно быть водонепроницаемым с абсорбирующим покрытием, а клетки для птиц – накрываться тканью, не пропускающей свет.

Минпромторг расширил список разрешенных в такси автомобилей

Авто / Легковые автомобили

Приказ Минтранса обязывает перевозчиков заранее сообщать пассажирам об уровне комфорта в транспорте: о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио- и видеооборудования. Это касается маршрутов, где действуют разные тарифы. Информация должна быть доступна до покупки билета на сайтах, в приложениях или в кассах.

Документ также вводит единый порядок подтверждения оплаты за багаж и ручную кладь сверх нормы – пассажир обязан показать квитанцию представителю перевозчика или контролеру.

Сохраняется право бесплатно провозить в составе ручной клади мелких животных и птиц в контейнере с глухим дном, если сумма его трех измерений не превышает 120 см. При этом перевозчик может установить и больший допустимый размер клетки или сумки.

С 1 сентября билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС). Это будет возможно там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы.

С 1 марта вступил в силу закон о локализации автомобилей для такси. В большинстве регионов России перевозчики могут использовать только автомобили, включенные в реестр Минпромторга и соответствующие установленным требованиям по уровню локализации производства. В июле в реестр включили еще шесть моделей. Туда вошли вошли Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.

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