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В России с осени введут оплату проезда на общественном транспорте по биометрии

Ведомости

Билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 сентября, сообщила «РИА Новости» член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.

«Он будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы», – добавила она.

По словам Доросевой, этот способ принесет комфорт для пассажиров за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наиболее заметен эффект будет для пассажиров, которые ежедневно пользуются транспортом для поездок на работу или учебу. Отдельные преимущества нововведение может дать семьям с детьми и организованным группам.

Система оплаты по биометрии – с использованием распознавания лица – уже действует в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК). 9 декабря сообщалось, что сервис стал доступен на всех станциях подземки и МЦК. Он также работает в «Аэроэкспрессе», на причалах регулярного речного транспорта и на части станций МЦД.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система оплаты проезда по биометрии в наземном городском транспорте и на всех станциях МЦД заработает в 2026 г.

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