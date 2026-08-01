В России с осени введут оплату проезда на общественном транспорте по биометрии

Система оплаты по биометрии – с использованием распознавания лица – уже действует в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК). 9 декабря сообщалось, что сервис стал доступен на всех станциях подземки и МЦК. Он также работает в «Аэроэкспрессе», на причалах регулярного речного транспорта и на части станций МЦД.