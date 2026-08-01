В России с осени введут оплату проезда на общественном транспорте по биометрии
Билеты на транспорт можно будет покупать при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) с 1 сентября, сообщила «РИА Новости» член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева.
«Он будет применяться только там, где перевозчики и инфраструктура технически готовы», – добавила она.
По словам Доросевой, этот способ принесет комфорт для пассажиров за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наиболее заметен эффект будет для пассажиров, которые ежедневно пользуются транспортом для поездок на работу или учебу. Отдельные преимущества нововведение может дать семьям с детьми и организованным группам.
Система оплаты по биометрии – с использованием распознавания лица – уже действует в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК). 9 декабря сообщалось, что сервис стал доступен на всех станциях подземки и МЦК. Он также работает в «Аэроэкспрессе», на причалах регулярного речного транспорта и на части станций МЦД.
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что система оплаты проезда по биометрии в наземном городском транспорте и на всех станциях МЦД заработает в 2026 г.