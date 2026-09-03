Алиханов: Россия нашла партнеров для 13 оставленных иностранцами автозаводов

11 февраля глава Минпромторга Алиханов заявил, что бывший завод Toyota планируют запустить в 2026 г. Производство на бывшей площадке Volkswagen в Нижегородской области должно возобновиться в те же сроки. Запуск этих предприятий станет финальным этапом программы по замещению мощностей, освободившихся после ухода западных брендов в 2022 г.