Алиханов: Россия нашла партнеров для 13 оставленных иностранцами автозаводов
Россия нашла технологических партнеров для всех 13 автозаводов, до этого принадлежащих иностранным компаниям. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«На сегодня мы нашли новых партнеров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российским бенефициарами», – заявил министр (цитата по «РИА Новости»). Он также дополнил, что права на техническую документацию будут полностью российскими.
7 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о перезапуске автозаводов ушедших из РФ брендов. Беглов также подчеркнул, что уже перезапущены две производственные площадки – «Автозавод Санкт-Петербург» на бывшем заводе Nissan и «Автозавод АГР» на бывшем заводе Hyundai.
11 февраля глава Минпромторга Алиханов заявил, что бывший завод Toyota планируют запустить в 2026 г. Производство на бывшей площадке Volkswagen в Нижегородской области должно возобновиться в те же сроки. Запуск этих предприятий станет финальным этапом программы по замещению мощностей, освободившихся после ухода западных брендов в 2022 г.