Гендиректор «Европлана»: с начала 2026 года автолизинг вырос на 4%

Чистая прибыль автолизинга «Европлан» (входит в группу Альфа-банка) по МСФО за первое полугодие 2026 г. достигла 4,3 млрд руб. Это на 129% больше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Чистый процентный доход снизился на 32% в годовом выражении и составил 8,1 млрд руб., а чистый непроцентный доход – на 6% до 7,9 млрд руб.