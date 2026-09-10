Гендиректор «Европлана»: с начала 2026 года автолизинг вырос на 4%
Рост в сегменте автолизинга с начала 2026 г. составил 4%. Об этом гендиректор «Европлана» (входит в группу Альфа-банка) Илья Ноготков сообщил «Коммерсанту».
«По нашим внутренним данным (мы опираемся на Единый федеральный реестр сделок), в сегменте автолизинга отмечается рост на 4%: по сути, незначительный. Мы выросли на 8% в штуках и на 13% в деньгах – чуть-чуть быстрее рынка», – рассказал Ноготков.
Гендиректор «Европлана» выразил надежду на постепенное восстановление, отметив, что это зависит от трех ключевых внешних факторов: геополитики, инфляции (и, как следствие, ключевой ставки) и курса рубля.
Чистая прибыль автолизинга «Европлан» (входит в группу Альфа-банка) по МСФО за первое полугодие 2026 г. достигла 4,3 млрд руб. Это на 129% больше, чем за первые шесть месяцев 2025 г. Чистый процентный доход снизился на 32% в годовом выражении и составил 8,1 млрд руб., а чистый непроцентный доход – на 6% до 7,9 млрд руб.