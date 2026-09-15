Спрос на электрокары и гибриды растет на фоне дефицита топлива

За первые недели сентября на учет встало 1234 чистых электромобиля и 3683 подключаемых гибрида. Рыночная доля BEV выросла до 2,2%, а гибридов – до 6,7%. Суммарно доля машин, использующих электричество для движения, приближается к 9%. В июле – августе она была чуть выше 7%, а в первой половине года держалась в пределах 6%.