Спрос на электрокары и гибриды растет на фоне дефицита топлива
На фоне дефицита топлива растет доля электромобилей (BEV) и гибридов, заметил в своем Telegram-канале глава «Автостата» Сергей Целиков.
За первые недели сентября на учет встало 1234 чистых электромобиля и 3683 подключаемых гибрида. Рыночная доля BEV выросла до 2,2%, а гибридов – до 6,7%. Суммарно доля машин, использующих электричество для движения, приближается к 9%. В июле – августе она была чуть выше 7%, а в первой половине года держалась в пределах 6%.
Самым популярным электрокаром за первые недели сентября стал кроссовер Changan Qiyuan Q05. На учет встало 300 экземпляров. На втором месте российский Evolute I-Joy (282 штуки), а на третьем – Toyota BZ3X (225 шт.). Эти модели обеспечивают 65,4% рынка электромобилей.
В сегменте подключаемых гибридов популярнее всего Evolute I-Space (752 шт), Voyah Free (443 шт) и новый кроссовер Geely EX5 EM-R (386 шт). Целиков отметил, что первых два кроссовера собирают в России, а последний – в Белоруссии. Это дает дилерам возможность держать цену конкурентной.
10 сентября Целиков рассказал, что продажи гибридных кроссоверов Zeekr в России за август выросли на 147%. За месяц на учет встало 679 гибридов и электрокаров. Он назвал самой популярной моделью Zeekr 8X (366), после нее идет Zeekr 9X (290). На эти автомобили пришлось 96% продаж.